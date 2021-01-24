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НОВОСТИ

В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций

12:45 24.01.2021

В московских больницах сейчас нет пострадавших в  результате несанкционированных акций, состоявшихся 23 января. По данным Департамента здравоохранения Москвы, по результатам манифестаций, в приемных отделениях столичных клиник оказались 29 горожан. «Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», - сообщают представители департамента.

Городские медики опасались, что участие горожан в массовых акциях может привести к ухудшению эпидемический ситуации в мегаполисе. Согласно данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированном митинге, посвященной аресту оппозиционного политика Алексея Навального, на Пушкинской площади оказались  19 человек, больных COVID-19. Эти горожане, как ожидается, будут наказаны за нарушение карантина и правил обязательной самоизоляции.

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