В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций
12:45 24.01.2021
В московских больницах сейчас нет пострадавших в результате несанкционированных акций, состоявшихся 23 января. По данным Департамента здравоохранения Москвы, по результатам манифестаций, в приемных отделениях столичных клиник оказались 29 горожан. «Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», - сообщают представители департамента.
Городские медики опасались, что участие горожан в массовых акциях может привести к ухудшению эпидемический ситуации в мегаполисе. Согласно данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированном митинге, посвященной аресту оппозиционного политика Алексея Навального, на Пушкинской площади оказались 19 человек, больных COVID-19. Эти горожане, как ожидается, будут наказаны за нарушение карантина и правил обязательной самоизоляции.
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