В Нидерландах полиция разогнала "антиковидный" митинг водометами

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Нидерландов применили водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене против введенных правительством мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, в Эйндховене блюстителям порядка также пришлось пустить в ходе слезоточивый газ после того, как у водомета было пробито колесо. В ходе акций были задержаны десятки человек.

После разгона демонстраций на улицах в Эйндховене имели место погромы магазинов, а в Амстердаме начались поджоги урн и мусорных баков. В мероприятиях, запрещенных властями, приняли участие сотни человек. Многие из них были без масок и не соблюдали дистанцию в 1,5 метра друг от друга.