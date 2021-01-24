В Нидерландах полиция разогнала "антиковидный" митинг водометами
20:00 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Нидерландов применили водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене против введенных правительством мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По данным телеканала, в Эйндховене блюстителям порядка также пришлось пустить в ходе слезоточивый газ после того, как у водомета было пробито колесо. В ходе акций были задержаны десятки человек.
После разгона демонстраций на улицах в Эйндховене имели место погромы магазинов, а в Амстердаме начались поджоги урн и мусорных баков. В мероприятиях, запрещенных властями, приняли участие сотни человек. Многие из них были без масок и не соблюдали дистанцию в 1,5 метра друг от друга.
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