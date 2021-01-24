Главный гражданский аэропорт Израиля закрывают на неделю

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Израиля приняло в воскресенье решение закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов с 26 января в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с пандемией в стране. Об этом сообщает государственное радио "Кан".

По данным радиостанции, ограничения на прибывающие рейсы вводятся по меньшей мере на одну неделю для "предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам". Газета "Таймс оф Исраэл" отмечает, что "разрешение на прибытие специальных рейсов будет выдаваться в соответствии с правилами, которые будут опубликованы правительством".

"Мы опережаем мир и герметично закрываем государство", - сказал в начале заседания кабмина премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания приводит "Кан". По данным радиостанции, против решения правительства проголосовала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата, объяснив это тем, что в ближайшие дни в Израиле ожидают прибытие нескольких самолетов с репатриантами из Украины.