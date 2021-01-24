Главный гражданский аэропорт Израиля закрывают на неделю
19:40 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Израиля приняло в воскресенье решение закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов с 26 января в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с пандемией в стране. Об этом сообщает государственное радио "Кан".
По данным радиостанции, ограничения на прибывающие рейсы вводятся по меньшей мере на одну неделю для "предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам". Газета "Таймс оф Исраэл" отмечает, что "разрешение на прибытие специальных рейсов будет выдаваться в соответствии с правилами, которые будут опубликованы правительством".
"Мы опережаем мир и герметично закрываем государство", - сказал в начале заседания кабмина премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания приводит "Кан". По данным радиостанции, против решения правительства проголосовала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата, объяснив это тем, что в ближайшие дни в Израиле ожидают прибытие нескольких самолетов с репатриантами из Украины.
НОВОСТИ
- 20:00 24.01.2021
- В Нидерландах полиция разогнала "антиковидный" митинг водометами
- 18:50 24.01.2021
- В Москве 23 января на несогласованных акциях задержано более тысячи человек - столичный омбудсмен
- 18:15 24.01.2021
- Венецианский карнавал решено провести в онлайн режиме
- 17:40 24.01.2021
- Глава СПЧ: В целом я оцениваю работу правоохранителей 23 января удовлетворительно
- 17:15 24.01.2021
- В Израиле вскоре откроется посольство ОАЭ
- 17:00 24.01.2021
- Координатор штаба Навального в Петербурге арестован на 6 суток
- 16:50 24.01.2021
- Две участницы группы Pussy Riot арестованы на 10 суток
- 15:45 24.01.2021
- Полиция извинилась перед женщиной, пострадавшей во время несогласованной акции 23 января в Петербурге
- 15:14 24.01.2021
- Без справки об отрицательном тесте на COVID-19 во Францию теперь не попасть даже гражданам ЕС
- 14:50 24.01.2021
- Путин выступит дистанционно на форуме в Давосе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать