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НОВОСТИ

Уголовное дело по факту перекрытий улиц протестующими возбуждено в Москве

21:15 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту перекрытий улиц протестующими на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы, - сообщили в полиции. - В настоящее время по данному факту следователями Главного следственного управления столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения").

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