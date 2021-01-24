Уголовное дело по факту перекрытий улиц протестующими возбуждено в Москве
21:15 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту перекрытий улиц протестующими на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы, - сообщили в полиции. - В настоящее время по данному факту следователями Главного следственного управления столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения").
НОВОСТИ
- 20:00 24.01.2021
- В Нидерландах полиция разогнала "антиковидный" митинг водометами
- 19:40 24.01.2021
- Главный гражданский аэропорт Израиля закрывают на неделю
- 18:50 24.01.2021
- В Москве 23 января на несогласованных акциях задержано более тысячи человек - столичный омбудсмен
- 18:15 24.01.2021
- Венецианский карнавал решено провести в онлайн режиме
- 17:40 24.01.2021
- Глава СПЧ: В целом я оцениваю работу правоохранителей 23 января удовлетворительно
- 17:15 24.01.2021
- В Израиле вскоре откроется посольство ОАЭ
- 17:00 24.01.2021
- Координатор штаба Навального в Петербурге арестован на 6 суток
- 16:50 24.01.2021
- Две участницы группы Pussy Riot арестованы на 10 суток
- 15:45 24.01.2021
- Полиция извинилась перед женщиной, пострадавшей во время несогласованной акции 23 января в Петербурге
- 15:14 24.01.2021
- Без справки об отрицательном тесте на COVID-19 во Францию теперь не попасть даже гражданам ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать