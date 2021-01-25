РФ готова обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР - замглавы МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсуждать вопрос о направлении новых военных советников в Центрально- Африканскую Республику, если от властей страны поступит соответствующее обращение. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Это [вопрос о необходимости военных советников из РФ] оценивать должно избранное демократическим путем руководство ЦАР, - сказал он. - Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну, будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются".