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НОВОСТИ

Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации РФ на зимней сессии

15:00 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорил по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник, передает корр. ТАСС. В частности, с такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.

"Я оспариваю полномочия Российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8", - заявила она.

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