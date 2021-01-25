На "Уфаоргсинтезе" горят емкости с метановодородом, пострадал рабочий - источник

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек пострадал при возгорании емкостей с метановодородом на заводе "Уфаоргсинтез" в столице Башкирии, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"На "Уфаоргсинтезе" горят две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пострадал рабочий завода", - сказал собеседник агентства.

В 17:20 мск на Бирском тракте на открытой площадке завода ПАО "Уфаоргсинтез" произошло загорание двух емкостей. Пожару присвоен четвертый номер сложности (из пяти возможных). Пожарные наращивают свои силы на месте ЧП. Там же работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в воздухе.

Взрыв, по предварительным данным, предшествовал пожару на заводе "Уфаоргсинтез" в Уфе, сообщил источник в экстренных службах. "Перед возгоранием произошел взрыв, по предварительным данным, из-за нарушения техники безопасности", - сказал собеседник агентства.

Предприятие "Уфаоргсинтез" занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии.