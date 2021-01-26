В России заняты чуть более 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом
14:12 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чуть более 70% больничных коек, развернутых в России для пациентов с коронавирусом, заняты на данный момент. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"В целом на амбулаторном лечении находятся 80% пациентов. Коечный фонд, развернутый в количестве 256 тыс. коек, загружен чуть более чем на 70%", - сказал министр.
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