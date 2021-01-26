Власти не могут вести диалог с теми, кто нарушает закон на несогласованных акциях - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти готовы отвечать на имеющиеся у граждан вопросы, но только заданные законными способами, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что диалога не может быть с теми, кто серьезно нарушает закон.

"Люди, которые имеют определенные вопросы, конечно, заслуживают того, чтобы на эти вопросы последовал ответ. Но, конечно, вопросы эти лучше задавать в рамках закона, для этого существуют и средства массовой информации, где можно выступать, озвучивать свою позицию", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник. Он обратил внимание на то, что "те, кто вышел на незаконную акцию протеста (23 января - прим. ТАСС), участвовал в беспорядках и нападал на представителей органов охраны правопорядка, [совершил] серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону". "С ними диалога быть не может, и я убежден, не будет", - подчеркнул представитель Кремля.

Он объяснил, почему президент России Владимир Путин сравнил некоторых участников несанкционированных акций с террористами. В понедельник глава государства заметил, что это тактика террористов - гнать впереди себя женщин и детей. "Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются! Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы всей нашей страной прошли", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "очень плохо, когда на подобные акции (несанкционированные митинги - прим. ТАСС) тоже провоцируют детей".

"К сожалению, действительно есть и дети, задержанные на этих акциях, дети вообще не понимают, что там делать, и, скорее, это юношеское любопытство, абсолютно абсурдное желание поучаствовать в какой-то шумной тусовке", - заметил пресс-секретарь президента. Он уверен, что "детям нужно просто объяснять, насколько это опасно".

"Мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых несогласных, многие почувствовали их прямое физическое воздействие. Многие из правоохранителей почувствовали, мы все помним водителя, который лишился глаза благодаря этим "мирным несогласным", - заявил Песков. По его оценке, "в этом большая опасность". "Об этом говорил президент. Те, кто провоцируют детей и собираются прикрываться детьми, - это террористы, они похожи на террористов", - констатировал представитель Кремля. "Люди, которые вышли на незаконную акцию, являются нарушителями закона", - добавил он.

Песков не согласился с мнением, что в РФ происходит "зауживание законного пространства" для выражения взглядов. "Действительно, способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируется законом во многих странах мира. Этим преследуется одна единственная цель - обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Это основная функция государства", - сказал представитель Кремля. По его словам, "это не значит, что как-то сужаются или отсутствуют площадки для выражения своего мнения, но здесь приоритет - обеспечение безопасности и общественного порядка".