Названы имена первых туристов, которые полетят на МКС на корабле Crew Dragon

19:15 Источник: Интерфакс

Американская аэрокосмическая компания Axiom Space объявила список первых туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon на МКС.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, на станцию отправятся бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Axiom Space - американская аэрокосмическая компания, основанная Мишелем Суффредини, бывшим руководителем программы МКС в НАСА.