Пользователи «СберБанк Онлайн» теперь могут обзавестись уникальными аватарами
12:45 27.01.2021
Пользователи мобильного приложения «СберБанк Онлайн» теперь могут создать свою картинку профиля с помощью специального конструктора аватаров. Программа позволяет выбрать индивидуальные черты персонажа: его форму лица, оттенок кожи и цвет глаз, прическу и одежду. Полученное изображение можно использовать в качестве аватара в профиле «СберБанк Онлайн» и в «Диалогах».
«Год назад накануне разработки конструктора мы провели исследование, чтобы понять, насколько востребован будет сервис создания аватаров в банковском приложении. Около 30% респондентов сказали, что обязательно бы им воспользовались, - рассказал директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. - Приложением СберБанк Онлайн пользуются очень разные люди — более 65 миллионов человек ежемесячно. И для каждого мы стараемся не только предоставлять все необходимые сервисы в несколько кликов, но и наполнять их взаимодействие с банком позитивными эмоциями. Конструктор аватаров уже успели оценить многие наши клиенты, особенно молодёжь, самая активная аудитория приложения».
Воспользоваться новым сервисом можно в мобильном приложении, для этого надо зайти в свой профиль и нажать на аватар. Пользователь может не только создать уникальный портрет с помощью конструктора, но и установить на аватар любое изображение с телефона или сделать фото.
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