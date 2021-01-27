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Объем наличных денег в РФ за 2020 г. увеличился на четверть - ЦБ РФ

14:00 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей или 26,4% больше показателя годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

При этом пик роста пришелся на II квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, и составил порядка 1,2 трлн рублей.

"В 2020 году произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы", - комментирует зампред правления ЦБ Михаил Алексеев, слова которого приводятся в сообщении.

Также Алексеев отметил, что начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям.

"В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период", - добавил зампред ЦБ.

В общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов: пятитысячных (с 26 до 31%) и двухтысячных (с 4 до 5%).

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