Объем наличных денег в РФ за 2020 г. увеличился на четверть - ЦБ РФ
14:00 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей или 26,4% больше показателя годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.
При этом пик роста пришелся на II квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, и составил порядка 1,2 трлн рублей.
"В 2020 году произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы", - комментирует зампред правления ЦБ Михаил Алексеев, слова которого приводятся в сообщении.
Также Алексеев отметил, что начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям.
"В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период", - добавил зампред ЦБ.
В общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов: пятитысячных (с 26 до 31%) и двухтысячных (с 4 до 5%).
НОВОСТИ
- 13:32 27.01.2021
- Новые типы ядерных вооружений в будущем могут быть включены в СНВ-3 - Шаманов
- 13:20 27.01.2021
- Тихановская заявила, что в Белоруссии стало намного меньше сторонников тесных связей с РФ
- 13:05 27.01.2021
- РФ не пойдет на односторонние уступки в диалоге с США по стратегической стабильности - МИД
- 13:00 27.01.2021
- Пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в воинской части в Можайске
- 12:45 27.01.2021
- Пользователи «СберБанк Онлайн» теперь могут обзавестись уникальными аватарами
- 12:32 27.01.2021
- Дума предложит ввести в КоАП, помимо штрафов, конфискацию животных за жестокое обращение
- 12:20 27.01.2021
- Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли ДНР, сообщили в республике
- 12:05 27.01.2021
- Пекин приветствовал решение РФ и США продлить СНВ-3
- 12:00 27.01.2021
- Владельцев мусорных полигонов могут обязать оплачивать их рекультивацию
- 11:32 27.01.2021
- В России выявили 17 741 заразившегося коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать