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Шамана Габышева опять увезли в психоневрологический диспансер

14:32 27.01.2021 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции Якутска увезли в психдиспансер шамана Александра Габышева, который недавно объявил о подготовке нового "похода на Москву", сообщают правозащитники.

"Нам удалось связаться с участковым инспектором полиции, который был дома у Габышева в составе группы правоохранителей. Александра увезли в психоневрологический диспансер", - сообщает в среду организация "Правозащита Открытки".

Ее координатор Алексей Прянишников в беседе с корреспондентом "Интерфакса" предположил, что шамана могли увезти из-за того, что он не отмечался в диспансере.

"Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом", - сказал Прянишников.

Агентство пока не располагает комментарием правоохранителей по этой ситуации.

Как сообщалось, в начале года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.

Ранее, в марте 2019 года, Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие".

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