Запуск российского космического аппарата на Луну в 2021 году переносить не будут - Роскосмос

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В «Роскосмосе» заявили, что запуск российского космического аппарата на Луну в 2021 году не перенесут. Он состоится 1 октября. Подобная миссия планируется впервые после 45-летнего перерыва.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко, сейчас активно идёт техническая подготовка.

«Запуск, как и планируется, в начале октября. Сейчас проходят последние сборочные мероприятия, потом аппарат будет проходить предпусковые испытания. Всё у нас идёт по графику. Касательно переноса, мы имеем дело с достаточно сложной техникой, поэтому зарекаться в космической отрасли не принято, и всегда остаётся маленький допуск для того, чтобы можно было в случае технических неполадок осуществить перенос. Но на сегодняшний день мы идём в графике».

Устименко уточнил, что планируется посетить Южный полюс Луны и привезти оттуда грунт. Представитель Роскосмоса подчеркнул, что в конце десятилетия они намерены направить на спутник Земли космонавта.

«Вообще вся программа уже расписана. Есть «Луна-25», которая полетит в этом году, потом у нас 26-я, 27-я машина, которая пойдёт в конце 20-х годов, это уже будет пилотируемый пуск. Так, чтобы сделать из этого экспрессы, я думаю, что покажет как раз наша программа лунная сейчас, насколько нам необходимо делать такого рода полёты постоянными. Программа «Луны-25-27» есть, государством она финансируется, и по результатам будем смотреть, насколько нужно часто летать на Луну».

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов сообщил, что полярный район был впервые выбран для посадки космического аппарата. Предыдущие работы выполнялись на умеренных широтах или в районе экватора.

Последний запуск отечественного аппарата «Луна-24» производился в 1976 году. «Луна-25» продолжит нумерацию миссий прошлого века, уточнил Митрофанов.