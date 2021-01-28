Курс доллара на Мосбирже превысил 76 руб., евро - 92 руб.
11:00 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,01%, до отметки в 75,84 руб., курс евро - на 0,09%, до 91,76 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
По состоянию на 10:01 мск, курс доллара перешел к росту и превысил 76 руб. впервые с 1 декабря. В то же время курс евро преодолел отметку в 92 руб. впервые с 5 января.
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