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В СК передали дело о нарушении санэпиднорм на несогласованной акции 23 января

10:40 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденное после несанкционированной акции в Москве, передали из МВД в Следственный комитет. Об этом журналистам сообщила адвокат двух фигурантов этого расследования Вероника Полякова.

"Дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно- эпидемиологических правил") передано сегодня в Следственный комитет РФ", - сказала она. Ранее расследование вели следователи МВД.

Полиция в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве задержала Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба блогера Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Кроме того, в ночь на воскресенье стало известно, что подозреваемой по делу стала и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным коронавирусом. Оперштаб столицы по борьбе с инфекцией сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.

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