Патриарх Кирилл: молодежь наша буквально впадает в безумие
07:10 01.02.2021
"Как мы знаем, сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения, - сказал патриарх. - Мы видим, как нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры, что может проявляться вовне и становиться известным и обществу, и миру. Но ведь такое состояние человека, которое приводит к тяжелейшим последствиям для его личной жизни, а нередко разрушительно влияет и на жизнь общества, не сваливается откуда-то неожиданно — оно формируется в недрах души. На подрастающее поколение огромное влияние оказывают сегодня средства массовой информации, прежде всего телевидение, и особенно Интернет; и положение дел таково, что родителям трудно конкурировать с этой информационной средой".
"Если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, для Отечества нашего, мы должны о многом подумать в эти особые дни, - сказал также глава РПЦ. - Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток и какими силами — светлыми, добрыми или темными, способными погубить человеческую душу".
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