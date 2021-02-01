Патриарх Кирилл: молодежь наша буквально впадает в безумие

07:10

Патриарх Кирилл 31 января в проповеди заявил, что нынешняя молодежь "буквально впадает в безумие" под влиянием интернета и плохих друзей. Для "прекрасного будущего России" глава РПЦ предлагает плотнее заняться воспитанием новых поколений. Проповедь прозвучала на фоне протестных выступлений. Лейтмотивом критики протестующих стало вовлечение в уличные акции малолетних, и в эту кампанию обличения оппозиции были вовлечены представители церкви.

"Как мы знаем, сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения, - сказал патриарх. - Мы видим, как нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры, что может проявляться вовне и становиться известным и обществу, и миру. Но ведь такое состояние человека, которое приводит к тяжелейшим последствиям для его личной жизни, а нередко разрушительно влияет и на жизнь общества, не сваливается откуда-то неожиданно — оно формируется в недрах души. На подрастающее поколение огромное влияние оказывают сегодня средства массовой информации, прежде всего телевидение, и особенно Интернет; и положение дел таково, что родителям трудно конкурировать с этой информационной средой".

"Если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, для Отечества нашего, мы должны о многом подумать в эти особые дни, - сказал также глава РПЦ. - Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток и какими силами — светлыми, добрыми или темными, способными погубить человеческую душу".



