Пассажиропоток всех российских аэропортов в 2020 году упал на 41%
15:00 01.02.2021 Источник: Интерфакс
Пассажиропоток всех российских аэропортов в 2020 году упал на 41% в сравнении с предыдущим годом, до 129,6 млн человек, следует из статистики Росавиации.
На внутренних воздушных линиях было обслужено 112,4 млн пассажиров (87% от общего объема), на международных - 17,2 млн человек (13%).
Международная ассоциация аэропортов (МАА) ранее в январе публиковала статистику перевозок через крупнейшие аэропорты страны: по ее данным, этот показатель упал на 46% к "доковидному" 2019 году.
Статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики по итогам 2020 года обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее, сообщала Росавиация. Международные перевозки при этом рухнули на 76% в сравнении с предыдущим годом, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн человек.
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