Навальный попросил освободить его в зале суда, напомнив о решении ЕСПЧ по делу "Ив Роше"

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный заявил, что не должен отбывать реальный срок по делу "Ив Роше", так как Европейский суд по правам человека в Страсбурге не усмотрел в его действиях состава преступления, и попросил освободить его в зале суда.

"Я не признаю этого представления (ФСИН - прим. ТАСС), оно не соответствует закону. Я требую немедленного освобождения", - сказал он. Навальный сослался на решение ЕСПЧ. "Меня судят по делу, по которому фактически я признан невиновным. Я напомню, что по "Ив Роше", пройдя все инстанции в РФ, я обратился в ЕСПЧ, и Страсбургский суд не усмотрел в моих действиях состава преступления. Россия косвенно признала это решение, выплатив мне компенсацию", - сказал Навальный.

Навальный в своей речи начал резко высказываться в адрес российских властей, на что судья сделала ему замечание и попросила выступать по существу дела.