Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту

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Москвичи теперь могут получать лекарства в аптеке, не предъявляя бумажный рецепт, а только используя специальный QR-код. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая возможность у горожан есть не только во всех аптеках, подведомственных столичному департаменту здравоохранения, но и в некоторых коммерческих аптечных сетях. «Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках. Во-первых, это удобно: электронный рецепт нельзя потерять или повредить - он всегда под рукой прямо в смартфоне. Кроме того, все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов отражаются в электронной медкарте пациента. Во-вторых, это экономия времени для врача: выписка занимает около 30 секунд. В-третьих, это безопасно: электронный рецепт нельзя подделать, а также он исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим людям или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одной и той же бумаге», - отметила вице-мэр.

По ее словам, при этом желающие могут получить рецепт и на бумажном бланке. Сейчас электронный рецепт могут выписать только врачи всех городских поликлиник, в перспективе к системе подключатся коммерческие, ведомственные и федеральные медицинские организации.