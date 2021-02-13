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Андрей Воробьёв: Наши коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, в усиленном режиме

18:40 13.02.2021

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации со снегопадами. Он сообщил, что все коммунальные и дорожные службы региона работают в усиленном режиме круглосуточно.

«Мы видим экстремальные условия на улице. Зима прекрасна, но очень много снега. Наши коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, в усиленном режиме. Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях отработать – подключены и муниципальные службы, и региональные. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием – такие циклоны можно победить только вместе», – сказал Андрей Воробьёв.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, по поручению губернатора все дорожные и коммунальные службы Московской области перешли на усиленный круглосуточный режим работы. «По прогнозам синоптиков, уже завтра снегопад прекратится. Но чтобы жителей коснулось как можно меньше неудобств, все службы будут в том же оперативном темпе продолжать ликвидировать последствия стихии», – отметил министр.

По данным регионального Минтранса, в настоящее время на улицах подмосковных городов задействовано более 6 тыс. единиц техники и 20 тыс. работников коммунальных служб и дорожных рабочих. В первую очередь убирают центральные дороги и магистрали, чтобы не допустить дорожных заторов и обеспечить движение оперативных служб.

«Водители, просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности убрать транспортные средства из дворов и с обочин дорог, чтобы дорожные и коммунальные службы могли максимально убрать снег», – добавил Алексей Гержик.

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