В России за сутки выявили 12 953 заразившихся коронавирусом
12:00 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 953. Общее количество инфицированных достигло 4 151 984, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,31%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 484, до 3 697 433. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 480 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 82 876 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2%, следует из данных штаба.
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