Предстоящий год будет холоднее 2020 года из-за процессов в Тихом океане - климатолог

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Этот год будет холоднее, чем 2020 год, а 2022 год, скорее всего, снова будет теплым. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

"Уже понятно, что 2021 год будет не жарче, а холоднее 2020 года. Потому что в настоящее время развивается так называемое Ла-Нинья в Тихом океане, и, соответственно, происходит как бы всасывание тепла в океан из атмосферы", - сказал Кокорин.

По его словам, 2022 год, скорее всего, будет снова теплым.

Ла-Нинья связана с широкомасштабным охлаждением поверхности океана в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Обычно она оказывает противоположное воздействие на погоду и климат по отношению к Эль-Ниньо, которое является теплой фазой так называемого Эль-Ниньо/Южного колебания (ЭНЮК).

В январе Всемирная метеорологическая организация сообщила, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало в истории наблюдений за погодой и климатом самым теплым, а 2020 год вошел в первую тройку самых теплых лет наряду с 2016 и 2019 годами.