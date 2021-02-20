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Международный фестиваль русского языка объединит школьников из 40 стран

15:44 20.02.2021

Департамент образования и науки Москвы объявил о старте V Ежегодного международного фестиваля русского языка. Эта образовательная и творческая площадка для иностранных школьников, позволяющая им улучшить знания и проявить свои таланты в творческих испытаниях. «Мы видим своей задачей в рамках развития международного сотрудничества продвижение русского языка, сохранение и развитие его для тех, кто любит и хочет знать и изучать русский язык. И такую возможность мы предоставляем участникам из более 40 стран», – рассказала директор Московского центра качества образования (МЦКО) Марианна Лебедева.

Интерес к фестивалю стремительно растет – в 2020 году информационные технологии позволили более чем в два раза увеличить количество участников до 2000 человек. По оценке МЦКО, в этом году в фестивале примут участие около 5000 школьников. 

Заочный тур будет проходить с февраля по июнь, финальный – с сентября по октябрь. Оба этапа пройдут в дистанционном режиме. Формат итогового мероприятия, намеченного на ноябрь-декабрь, будет зависеть от ограничений, которые будут действовать в это время. 

Принять участие в фестивале могут ученики 7-12 классов в категориях «русский язык как иностранный» и «русский язык как неродной». Номинации фестиваля в этом году не изменятся: «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Театральное творчество», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хоровое творчество» и «Художественное слово». Заявку на участие можно подать на сайте МЦКО до 20 апреля. 

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