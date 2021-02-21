Среднюю зарплату учителей и врачей в Госдуме назвали обманом

18:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали среднюю зарплату педагогов и врачей обманом. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире радиостанции «Говори Москва» рассказал, что на такие выплаты гражданам ориентироваться нельзя.

«Врачи, учителя, вся социальная сфера получают маленькие зарплаты за исключением руководителей учреждений. И когда нам говорят про средние зарплаты, как средняя температура по больнице, вообще на это нельзя ориентироваться. Это обман, когда говорят, вот красивая средняя заработная плата… Недавно президент проводил беседу с молодыми учёными и вскрылась зарплата одна, а в среднем звучит другая».

По его словам, в стране также занижен официальный прожиточный минимум.

«У нас инфляция официальная, которая не соответствует реальной. Мы ходим в аптеки, в магазины, видим, как меняются, растут цены. Поэтому, да, МРОТ надо повышать, прожиточный минимум надо повышать, индексировать пенсию работающим пенсионерам надо, так же как и военным пенсионерам надо в полном объёме индексировать пенсию».

Нилов уточнил, что это будет влиять на качество и продолжительность жизни населения.