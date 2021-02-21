Среднюю зарплату учителей и врачей в Госдуме назвали обманом
18:30 20.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме назвали среднюю зарплату педагогов и врачей обманом. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире радиостанции «Говори Москва» рассказал, что на такие выплаты гражданам ориентироваться нельзя.
«Врачи, учителя, вся социальная сфера получают маленькие зарплаты за исключением руководителей учреждений. И когда нам говорят про средние зарплаты, как средняя температура по больнице, вообще на это нельзя ориентироваться. Это обман, когда говорят, вот красивая средняя заработная плата… Недавно президент проводил беседу с молодыми учёными и вскрылась зарплата одна, а в среднем звучит другая».
По его словам, в стране также занижен официальный прожиточный минимум.
«У нас инфляция официальная, которая не соответствует реальной. Мы ходим в аптеки, в магазины, видим, как меняются, растут цены. Поэтому, да, МРОТ надо повышать, прожиточный минимум надо повышать, индексировать пенсию работающим пенсионерам надо, так же как и военным пенсионерам надо в полном объёме индексировать пенсию».
Нилов уточнил, что это будет влиять на качество и продолжительность жизни населения.
НОВОСТИ
- 21:00 20.02.2021
- МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители - проект приказа
- 20:30 20.02.2021
- Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов - исследование
- 20:00 20.02.2021
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и других граждан
- 19:30 20.02.2021
- Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана войны
- 19:00 20.02.2021
- Желание молодежи больше отдыхать в совете конфедерации труда объяснили с помощью марксизма
- 18:00 20.02.2021
- Тела двоих погибших при обрушении на фабрике в Норильске достали из под завалов - СК
- 17:30 20.02.2021
- Нет сомнений, что добиться освобождения Навального уже не получится – Глеб Павловский
- 17:00 20.02.2021
- Предстоящий год будет холоднее 2020 года из-за процессов в Тихом океане - климатолог
- 16:00 20.02.2021
- Кремль встревожен набирающей силу реакционной тенденцией на Украине - Песков
- 15:44 20.02.2021
- Международный фестиваль русского языка объединит школьников из 40 стран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать