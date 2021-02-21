МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители - проект приказа

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Необходимость разработки проекта приказа МВД России обусловлена внесением <...> изменений в федеральный закон от 7 февраля 2011 года "О полиции" в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим законом", - говорится в документе.

На МВД возложены полномочия доставления лиц, находящихся в состоянии опьянения, в медвытрезвители либо подразделения полиции. "Кроме того, проект содержит нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", - указано в пояснительной записке.