Польша и Украина обратились к Байдену с просьбой не допустить запуска "Северного потока 2"

11:50 Источник: Интерфакс

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау в совместной статье призвали президента США Джо Байдена не допустить завершения реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

"Польша и Украина давно предупреждали об опасностях, связанных со строительством "Северного потока 2". Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на мерах, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, вызывающий разногласия проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - говорится в статье министров, опубликованной в издании Politico в понедельник.

Главы МИД двух стран указали, что в этом вопросе США продолжают играть критически важную роль.