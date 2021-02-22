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Заслуженный артист России Александр Жданов умер в Петербурге

14:10 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заслуженный артист России Александр Жданов умер в Петербурге 21 февраля на 71-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба Театра "На Литейном", где актер проработал четыре с половиной десятилетия.

"21 февраля не стало нашего коллеги и друга, заслуженного артиста России Александра Жданова. Александр Михайлович пришел в Театр "На Литейном" в 1976 году. В январе мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей - 45 лет служения на этой сцене. Он был частью, сутью и сердцем нашего театра. От него всегда шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания", - говорится в некрологе.

За годы работы в театре Жданов сыграл более 40 ролей, ему были подвластны все жанры, все актерские амплуа. В трагедии он умел находить юмор, а его комедийные персонажи вызывали искреннее сочувствие. Таким он запомнился зрителям в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Примадонны", "Скупой", "Ворон", "Великая Екатерина", "Love for Love. Любовь за любовь", "С любимыми не расставайтесь".

Многие зрители знают его по работам в кино. В его актерском досье - роли в фильмах "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Мужская компания".

О времени и месте прощания с Александром Ждановым будет объявлено дополнительно.

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