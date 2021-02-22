Заслуженный артист России Александр Жданов умер в Петербурге
14:10 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"21 февраля не стало нашего коллеги и друга, заслуженного артиста России Александра Жданова. Александр Михайлович пришел в Театр "На Литейном" в 1976 году. В январе мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей - 45 лет служения на этой сцене. Он был частью, сутью и сердцем нашего театра. От него всегда шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания", - говорится в некрологе.
За годы работы в театре Жданов сыграл более 40 ролей, ему были подвластны все жанры, все актерские амплуа. В трагедии он умел находить юмор, а его комедийные персонажи вызывали искреннее сочувствие. Таким он запомнился зрителям в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Примадонны", "Скупой", "Ворон", "Великая Екатерина", "Love for Love. Любовь за любовь", "С любимыми не расставайтесь".
Многие зрители знают его по работам в кино. В его актерском досье - роли в фильмах "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Мужская компания".
О времени и месте прощания с Александром Ждановым будет объявлено дополнительно.
НОВОСТИ
- 14:30 22.02.2021
- Опрос: Против вступления страны в НАТО большинство жителей Молдавии
- 14:20 22.02.2021
- В ДР Конго при вооруженном нападении убит посол Италии
- 14:00 22.02.2021
- В этом году Белоруссия планирует принять две миссии МАГАТЭ - Госатомнадзор
- 13:20 22.02.2021
- Самый низкий за 15 лет прирост населения отмечен в 2020 в Швеции
- 13:15 22.02.2021
- «Высокоточные комплексы» показали уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» на IDEX 2021
- 13:10 22.02.2021
- Если Запад продолжит политику эскалации напряженности, Минск примет меры - Минобороны
- 12:30 22.02.2021
- Справедливость в распределении вакцин безусловно относится к правам человека - Генсек ООН
- 12:15 22.02.2021
- От шести до восьми лет заключения получили трое участников протестов в Белоруссии
- 12:05 22.02.2021
- В ближайшие часы Путин и Лукашенко начнут переговоры в Сочи
- 11:50 22.02.2021
- Польша и Украина обратились к Байдену с просьбой не допустить запуска "Северного потока 2"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать