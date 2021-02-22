Опрос: Против вступления страны в НАТО большинство жителей Молдавии
14:30 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, то 54% опрошенных (против 57,1% в январе) выступили бы против вступления страны в НАТО. Членство в альянсе поддержали бы 26% местных жителей (ранее 25,1%)", - отметил на пресс-конференции глава ассоциации Виктор Мокану.
По данным социологов, еще 9,8% (ранее 8,3%) граждан сообщили, что не приняли бы участие в плебисците, 3,2% (ранее 4,4%) респондентов не определились с ответом, а 6,5% (ранее 5,2%) респондентов заявили, что не ничего не знают о НАТО.
Исследование проводилось с 12 по 20 февраля, в нем по репрезентативной выборке участвовал 1 191 человек из 89 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают на уровне 3%.
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