Путин пригласил Лукашенко покататься в Сочи на лыжах
15:50 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко покататься вместе на лыжах после переговоров.
В начале встречи с белорусским лидером в понедельник глава российского государства выразил надежду, что им с Лукашенко удастся в этот день немного отдохнуть после рабочих часов. "Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - обратился Путин к своему гостю.
На сами переговоры в нерабочий день оба лидера пришли без галстуков: Путин - в джинсах и серо-голубом пиджаке с чуть более светлого оттенка рубашкой, Лукашенко - в брюках и темно-синей кофте.
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