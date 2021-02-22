Путин пригласил Лукашенко покататься в Сочи на лыжах

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко покататься вместе на лыжах после переговоров.

В начале встречи с белорусским лидером в понедельник глава российского государства выразил надежду, что им с Лукашенко удастся в этот день немного отдохнуть после рабочих часов. "Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - обратился Путин к своему гостю.

На сами переговоры в нерабочий день оба лидера пришли без галстуков: Путин - в джинсах и серо-голубом пиджаке с чуть более светлого оттенка рубашкой, Лукашенко - в брюках и темно-синей кофте.