В знак скорби по умершим из-за коронавируса в США в посольстве РФ приспустили флаг
10:00 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня российский флаг приспущен в знак солидарности с американским народом, скорбящим о потере более 500 тыс. жизней, унесенных пандемией коронавируса", - отмечается в записи посольства.
В годовщину терактов 11 сентября российский флаг также был приспущен на территории российского диппредставительства.
Число умерших из-за коронавируса превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тысяч. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 186 824 человека. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
НОВОСТИ
- 11:20 23.02.2021
- К Универсиаде-2023 Уральский федеральный университет подготовит 12 тысяч волонтеров
- 11:10 23.02.2021
- Янтарный самородок в 1,3 кг, найденный под Калининграде, назвали "Защитником Отечества"
- 10:10 23.02.2021
- В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается аномальный холод - Гидрометцентр
- 10:00 23.02.2021
- Правительство Японии призвали досрочно отменить режим ЧС - СМИ
- 09:30 23.02.2021
- Аргентина планирует создать судно ледового класса в сотрудничестве с РФ - министр
- 09:20 23.02.2021
- В религиозные дела в Крыму пытаются вмешиваться законодатели США - посольство РФ
- 21:10 22.02.2021
- Слуцкий: Очередной санкционный выпад ЕС не останется без ответа
- 20:40 22.02.2021
- Боррель: Россия, как представляется, ищет конфронтации и желает выйти из отношений с ЕС
- 20:30 22.02.2021
- Новые санкции против России ЕС собирается ввести в течение недели
- 20:21 22.02.2021
- ЕС и США договорились вместе противодействовать России и Китаю - Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать