В знак скорби по умершим из-за коронавируса в США в посольстве РФ приспустили флаг

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флаг приспущен на территории посольства России в Вашингтоне в знак солидарности с США, поминающих умерших от последствий коронавируса. Соответствующая фотография комплекса диппредставительства размещена в понедельник вечером в "Твиттере".



"Сегодня российский флаг приспущен в знак солидарности с американским народом, скорбящим о потере более 500 тыс. жизней, унесенных пандемией коронавируса", - отмечается в записи посольства.



В годовщину терактов 11 сентября российский флаг также был приспущен на территории российского диппредставительства.



Число умерших из-за коронавируса превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тысяч. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 186 824 человека. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.



