К Универсиаде-2023 Уральский федеральный университет подготовит 12 тысяч волонтеров

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует подготовить к Универсиаде-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, в общей сложности 12 тысяч волонтеров. Об этом ТАСС сообщил один из заместителей председателя регионального оргкомитета Универсиады-2023, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.



"Вуз планирует обучить к Универсиаде 2023 года до 12 тысяч волонтеров", - сказал Кокшаров.



Ранее сообщалось, что программа подготовки волонтеров разработана дирекцией Универсиады совместно с Уральским федеральным университетом. Старт волонтерской программы УрФУ запланирован на 8 августа 2021 года.



