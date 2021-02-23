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К Универсиаде-2023 Уральский федеральный университет подготовит 12 тысяч волонтеров

11:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует подготовить к Универсиаде-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, в общей сложности 12 тысяч волонтеров. Об этом ТАСС сообщил один из заместителей председателя регионального оргкомитета Универсиады-2023, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

"Вуз планирует обучить к Универсиаде 2023 года до 12 тысяч волонтеров", - сказал Кокшаров.

Ранее сообщалось, что программа подготовки волонтеров разработана дирекцией Универсиады совместно с Уральским федеральным университетом. Старт волонтерской программы УрФУ запланирован на 8 августа 2021 года.

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