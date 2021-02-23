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Первая партия вакцины AstraZeneca от коронавируса доставлена на Украину - СМИ

13:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия вакцины Covishield ("Ковишилд") против коронавируса в количеств 500 тыс. доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca ("Астразенека") совместно с Оксфордским университетом, прибыла на Украину. Ее доставили во вторник самолетом в аэропорт Борисполь под Киевом, сообщил телеканал "Украина 24".

Вакцина Covishield произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуне. На Украине она прошла процесс регистрации 22 февраля и стала первой зарегистрированной. Ожидается, что в последующем новые поставки этой вакцины будут осуществляться в течение 7-10 дней.

Ожидается, что через несколько суток на Украине начнется вакцинация. Согласно плану, в первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан страны.

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