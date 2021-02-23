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Более 1,8 тыс. жителей Оренбургской области остались без газа из-за аварии на газопроводе

18:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять поселков в Новосергиевском районе Оренбургской области, в которых проживают более 1,8 тыс. человек, остались без газа после аварии на газопроводе "Союз", сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области. Для обеспечения жителей газоснабжением в поселок выдвинулись два передвижных автомобильных газозаправочных комплекса (ПАГЗ).

"В 13:15 23 февраля произошло понижение давления газа на магистральном газопроводе "Союз", вследствие чего произошло отключение газоснабжения в населенном пункте Мустаево Новосергиевского района. Газораспределительная станция (ГРС) Мустаево обеспечивает газоснабжением пять населенных пунктов Новосергиевского района: Мустаево с населением 740 человек (240 детей), село Герасимовка с населением 780 человек (185 детей), хутор Барышников с населением 42 человека, а также села Измайловка (с населением 102 человека, включая 24 детей) и Ржавка, где живут 156 человек, включая 49 детей", - говорится в сообщении МЧС.

Всего без газа в 863 частных домах остались 1 820 человек, из которых 498 детей. Газоснабжения также лишились 11 социально значимых учреждений: школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, для обеспечения жителей газоснабжением в Мустаево направлены два ПАГЗ объемом 4 тыс. куб. м, время их установки составляет 8 часов.

Власти Оренбургской области сообщали, что перед главами муниципальных районов поставлены задачи по работе с населением, включая так называемый подворовой обход, "Особенно [его необходимо провести] там, где [проживают] пожилые и одинокие люди. Развернуты пункты временного размещения для людей", - сообщил журналистам первый вице- губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на "Газпром", теплоснабжение в домах Оренбургской области обеспечивается в основном за счет газа. На 1 января 2020 года уровень газификации области составлял 98,4%.

При этом 23 февраля по области ожидается температура воздуха ниже минус 25 градусов с усилением северного ветра с порывами до 21 м/c. Ночью 24 февраля на востоке области прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 26 м/c, а также сильная метель и низовая метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров.

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