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НОВОСТИ

Собянин рассказал об открытии мультимедийного центра "Союзмультпарк"

20:04 24.02.2021

В Москве открылся первый в России мультимедиацентр «Союзмультпарк». По словам мэра Сергея Собянина, он посвящен лучшим отечественным анимационным фильмам. «Союзмультпарк» нашел свой дом на ВДНХ, в павильоне № 7. Ребят здесь ждут сразу 18 интерактивных аттракционов, разработанных с применением множества цифровых технологий – VR (виртуальной реальности), AR (дополненной реальности), 3D-ани­мации, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов», - сообщил градоначальник на своем сайте. По его данным, проект совместно реализовывали киностудия «Союз­мульт­фильм», правительство Москвы и Министерство культуры РФ.

Для детей приготовлены 18 интерактивных аттракционов, которые были разработаны с применением множества цифровых технологий, например виртуальной реальности, дополненной реальности, 3D-ани­мации, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов. В частности, в самом большом аттракционе – «Путешествие внутрь мультфильма» = используются три огромных экрана, создающих ощущение сказочного пространства, меняющегося, как только ребенок сделает внутри него хотя бы шаг. «Союзмультпарк» –  это аттракцион для детей, однако,  по словам Собянина, в нем парке будут устраиваться лекции, выставки и проводиться мастер-классы по мультипликации, которые окажутся интересны подросткам и студентам.

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