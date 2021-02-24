На станции метро "Славянский бульвар" в Москве мужчина угрожает взорвать гранату
20:20 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина угрожает взорвать гранату на станции "Славянский бульвар" синей ветки столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Мужчина сообщил, что у него граната, и угрожает взорвать [ее] <...> на станции "Славянский бульвар". Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станция закрыта на вход и выход.
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