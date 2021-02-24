На станции метро "Славянский бульвар" в Москве мужчина угрожает взорвать гранату

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции "Славянский бульвар" синей ветки столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина сообщил, что у него граната, и угрожает взорвать [ее] <...> на станции "Славянский бульвар". Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станция закрыта на вход и выход.