Против шамана Габышева возбудили уголовное дело

20:29 Источник: Интерфакс

Следственный комитет в Якутске возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.



"В Якутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти") в отношении шамана Александра Габышева", - сказал "Интерфаксу" Прянишников.



Он добавил, что пока не известно, как именно Габышев применил насилие к представителю власти, но уточнил, что речь идет о событии 28 января, когда в дом Габышева приехали сотрудники силовых структур, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.



В начале года Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.