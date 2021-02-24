Против шамана Габышева возбудили уголовное дело
20:29 24.02.2021 Источник: Интерфакс
"В Якутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти") в отношении шамана Александра Габышева", - сказал "Интерфаксу" Прянишников.
Он добавил, что пока не известно, как именно Габышев применил насилие к представителю власти, но уточнил, что речь идет о событии 28 января, когда в дом Габышева приехали сотрудники силовых структур, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.
В начале года Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.
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