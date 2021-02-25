Каждая десятая российская компания готовится к закрытию - исследование
10:00 25.02.2021 Источник: РБК
Значительная часть малого и среднего бизнеса с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть у РБК). В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.
К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Лишь чуть более 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили, в то время как у более чем 40% компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30%, примерно 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.
Но и в 2021 году российский бизнес оценивает свое положение очень пессимистично, указывают авторы исследования. В начале года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.
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