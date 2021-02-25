Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

12:00 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране.

"Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Главный штаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьера Пашиняна и правительства республики.

"ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным", - говорится в заявлении Главного штаба ВС.

В нем отмечается, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".