Генпрокуратура ФРГ обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой - ведомство

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина ФРГ, который якобы сотрудничал с российской разведкой. Об этом говорится в заявлении инстанции, которое распространено в четверг.

Согласно версии обвинения, подозреваемый Йенс Ф. работал на компанию, которая специализировалась на осмотре и ремонте электрических приборов. Один из заказов подразумевал работу с такими приборами, которые использовались на земельном участке и в помещениях Бундестага. Обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

"В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам", - утверждается в сообщении. Для этого он якобы перекинул PDF-файлы на мобильный носитель и "отправил сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ", утверждается в пресс-релизе.

Обвинения выдвинуты 12 февраля 2021 года, отмечается в сообщении Генпрокуратуры Германии.