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НОВОСТИ

В МИД Молдавии высказались за вывод российских войск из Приднестровья

14:00 25.02.2021 Источник: Интерфакс

Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Георгий Леукэ высказался за возобновление процесса вывода российских войск и уничтожения боеприпасов, находящихся в Приднестровье.

"Наличие на неконтролируемой конституционными властями Молдавии территории Приднестровского региона более 20 тыс. тонн боеприпасов советских времен вызывает серьезную озабоченность. Риски высоки не только на местном, но и на региональном уровне. Это яркий пример, когда у нас есть общая потребность - начать практическую работу, возобновить процессы уничтожения и вывода, сократить и избежать задержек, вызванных затяжными процедурными дебатами", - заявил Леукэ в четверг на Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве в формате видеоконференции. Текст его выступления распространила пресс-служба МИДЕИ.

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