В МИД Молдавии высказались за вывод российских войск из Приднестровья
14:00 25.02.2021 Источник: Интерфакс
Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Георгий Леукэ высказался за возобновление процесса вывода российских войск и уничтожения боеприпасов, находящихся в Приднестровье.
"Наличие на неконтролируемой конституционными властями Молдавии территории Приднестровского региона более 20 тыс. тонн боеприпасов советских времен вызывает серьезную озабоченность. Риски высоки не только на местном, но и на региональном уровне. Это яркий пример, когда у нас есть общая потребность - начать практическую работу, возобновить процессы уничтожения и вывода, сократить и избежать задержек, вызванных затяжными процедурными дебатами", - заявил Леукэ в четверг на Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве в формате видеоконференции. Текст его выступления распространила пресс-служба МИДЕИ.
НОВОСТИ
- 13:32 25.02.2021
- В борьбе с бедностью в РФ есть препятствия, но власти не будут опускать руки - Песков
- 13:20 25.02.2021
- В Кремле отказались комментировать слова Пашиняна о неэффективности "Искандеров"
- 13:05 25.02.2021
- Генпрокуратура ФРГ обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой - ведомство
- 13:00 25.02.2021
- В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении - Песков
- 12:32 25.02.2021
- РФ заняла 27 место среди 158 стран по готовности к развитию передовых технологий - ООН
- 12:20 25.02.2021
- Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
- 12:05 25.02.2021
- Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС, который потребовал отставки правительства
- 12:00 25.02.2021
- Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
- 11:35 25.02.2021
- ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства - заявление генштаба
- 11:32 25.02.2021
- Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать