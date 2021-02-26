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Тарифы на вывоз мусора не могут быть повышены для населения в этом году - ФАС

15:12 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы на вывоз мусора на 2021 год были установлены в декабре прошлого года и не могут быть повышены для населения, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с Прогнозом социально- экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что до настоящего времени антимонопольная служба в установленном порядке не была ознакомлена с инициативой Минприроды о включении средств на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, в тариф на вывоз мусора для населения.

В ФАС подчеркивают, что активно работают над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимают все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан на эту услугу. "Служба продолжает внимательно следить за изменением тарифов для населения", - указывают в ведомстве.

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