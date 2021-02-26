Тарифы на вывоз мусора не могут быть повышены для населения в этом году - ФАС
15:12 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тарифы на вывоз мусора на 2021 год были установлены в декабре прошлого года и не могут быть повышены для населения, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с Прогнозом социально- экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что до настоящего времени антимонопольная служба в установленном порядке не была ознакомлена с инициативой Минприроды о включении средств на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, в тариф на вывоз мусора для населения.
В ФАС подчеркивают, что активно работают над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимают все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан на эту услугу. "Служба продолжает внимательно следить за изменением тарифов для населения", - указывают в ведомстве.
НОВОСТИ
- 15:32 26.02.2021
- Кремль пока не видит рисков срыва договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении
- 15:00 26.02.2021
- Цена нефти Brent перешла к снижению
- 14:32 26.02.2021
- США вновь призвали Россию освободить Алексея Навального
- 14:12 26.02.2021
- Улучшения жизни в этом году ожидают лишь 20% россиян - опрос
- 14:05 26.02.2021
- Технология создания солнечных панелей, поддержанная En+ Group, вошла в топ-10 лучших патентов 2020 года
- 14:00 26.02.2021
- Додон сравнил Санду с "фюрером"
- 13:32 26.02.2021
- Число привившихся от ковида в мире вдвое превысило количество заразившихся - подсчеты ТАСС
- 13:20 26.02.2021
- Песков заявил, что пока рано говорить о введении единых паспортов вакцинации в РФ
- 13:05 26.02.2021
- Женщина извлечена живой из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде - ГУ МЧС
- 13:00 26.02.2021
- Оппозиция Армении встретится с Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать