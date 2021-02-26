Собянин предложил завершить дискуссию о Лубянской площади

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Дискуссию по поводу памятника на Лубянской площади пока правильнее прекратить, а само место пока оставить в прежнем виде, считает мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, спор о том, какой монумент нужно установить в центре столицы превращается в противостояние людей с разными политическими взглядами. «И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», - написал градоначальник на своем сайте.

При этом сам мэр отметил, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества.

Напомним, 25 февраля стартовало голосование на портале «Активный гражданин», в ходе которого участники опроса могли выбрать кому из двух претендентов – Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому нужно установить памятник на Лубянской площади. «У нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение. Спасибо», - написал Собянин.