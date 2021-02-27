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К 800-летию со дня рождения Александра Невского Минкультуры планирует отреставрировать 10 объектов

10:00 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство культуры РФ профинансирует реставрацию десяти объектов культурного наследия в Москве, Петербурге и еще 4 регионах в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В ходе подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского Минкультуры России за счет средств федерального бюджета финансирует проектные и реставрационные работы на 10 объектах культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Ярославской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске", - сказали в пресс-службе.

В числе наиболее крупных мероприятий в Минкультуры отметили проектирование и реставрацию объектов ансамбля Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, а также реставрацию Александро-Невской церкви в Челябинске. В том числе планируется воссоздать живопись в церкви.

Сразу три объекта планируется отреставрировать в Переяславле-Залесском - Спасо-Преображенский собор, Церковь Петра Митрополита, XVI в. и памятник Александру Невскому. Кроме того, в перечень объектов, которым будет направлено финансирование, вошли главное здание Санкт-Петербургской духовной академии, Церковь Святого Александра Невского в Красном селе Ленинградской области, Церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Псковской области и Церковь Александра Невского в Пскове.

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