Двое подозреваемых в убийстве подростка в пригороде Парижа взяты под стражу полицией - СМИ
14:10 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, двое подозреваемых, которым 19 и 27 лет, сами явились в отделение полиции в пятницу, где были взяты под стражу по факту умышленного убийства.
Нападение произошло в пятницу около 17:00 по парижскому времени (19:00 мск). По данным правоохранительных органов, 15-летний подросток находился в компании своих друзей в соседнем доме, когда один из злоумышленников выстрелил ему в грудь и скрылся на скутере. От полученного ранения подросток скончался.
Это не первый подобный инцидент за последнюю неделю в парижском регионе Иль-де-Франс. В понедельник в коммуне Сен- Широн (департамент Эссон) произошла массовая драка представителей молодежных группировок. В ходе столкновений от ножевого ранения погибла 14-летняя девочка, которая, по данным СМИ, пыталась разнять дерущихся. В рамках расследования были задержаны шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет, их считают участниками этой потасовки. Спустя меньше суток в коммуне Буасси-Сен-Антуан, также расположенной в Эссоне, произошли столкновения с участием 60 человек, в ходе которых погиб еще один подросток.
В связи с напряженной обстановкой глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить наряды полиции в департаменте. Он признал, что в последнее время подобные стычки между группировками участились по всему парижскому региону.
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