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Спасенных индийской береговой охраной беженцев не намерены принимать в Бангладеш - МИД

17:20 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бангладеш не несет ответственности за более чем 80 беженцев народности рохинджа, которые были спасены на текущей неделе индийской береговой охраной в Андаманском море, и не намерена их принимать. Как сообщает в субботу газета "Таймс оф Индиа", об этом заявил журналистам глава МИД Бангладеш Абдул Момен.

"Они не являются гражданами Бангладеш и фактически являются гражданами Мьянмы. Они были найдены в 1700 км от акватории Бангладеш, и поэтому мы не обязаны их принимать", - цитирует газета слова Момена.

Как заявил глава МИД Бангладеш, его страна ожидает, что этих людей примет Индия - ближайшая страна - или Мьянма - страна происхождения рохинджа.

В четверг 25 февраля Нью-Дели сообщил, что береговая охрана Индии обнаружила в Андаманском море судно, на борту которого находились более 80 беженцев народности рохинджа. Как сказал журналистам официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, судно с беженцами отплыло 11 февраля из порта Кокс-Базар в Бангладеш. Двигатель судна вышел из строя 15 февраля, и с тех пор оно дрейфовало. Из-за тяжелых условий восемь человек погибли, один пропал без вести.

Индия отправила два корабля береговой охраны, получив информацию о терпящем бедствие судне. Пассажиры были обеспечены продовольствием, водой и медицинской помощью. Индийская сторона отмечает, что 47 человек имеют удостоверения личности, выданные отделением Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Бангладеш. Эти лица являются перемещенными гражданами Мьянмы. Шривастава тогда указал, что индийская сторона ведет переговоры с правительством Бангладеш, чтобы обеспечить возвращение спасенных лиц.

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