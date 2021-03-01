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НОВОСТИ

Россия входит в пятерку стран, где рост цен на продукты может спровоцировать недовольство населения - Bloomberg

09:00 01.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Аналитики агентства Bloomberg утверждают, что Россия входит в пятерку стран, где рост цен на продукты может спровоцировать недовольство населения. В список также попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия. Эксперты отмечают, в частности, что Россия недавно ввела квоты на экспорт зерна и госрегулирование цен на подсолнечное масло и сахар, которые резко подорожали. Однако такие искусственные ограничения, предупреждают они, могут привести к росту инфляции.  Эхо Москвы

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