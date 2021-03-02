Путин назвал Горбачева выдающимся политиком, оказавшим влияние на ход мировой истории

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся государственным деятелем современности. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", - отмечает глава государства в поздравлении юбиляру.

По словам Путина, профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачеву и по сей день активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет, за этого время он вошел в историю как человек, изменивший страну и мир. Он провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова "перестройка" и "гласность".

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

В международных отношениях политик провозгласил "новое мышление", результатом чего стало возобновление советско- американского диалога по ядерному разоружению, окончание холодной войны и подписание в 1985 году договора о РСМД, вывод советских войск из Афганистана, падение Берлинской стены и воссоединение Германии.