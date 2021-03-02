Видео от СК Белоруссии состоит из двух разных склеенных разговоров - пресс-секретарь Тихановской

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пресс-секретарь Тихановской подтвердила, что политик запечатлена на видео СК Белоруссии. Бывший кандидат в президенты республики отказалась обсуждать захват зданий и вышла из комнаты. Вторая часть ролика проходит без неё.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. Она пояснила, что видео от СК Белоруссии состоит из двух разных склеенных разговоров. Тихановская присутствует в первой части и не поддерживает предложения о силовом захвате власти; во второй части ролика участники беседы обсуждают обеспечение людей рациями для координации акции, пояснила Красулина.

«Там склеены два кусочка. В первом Светлана Тихановская и люди, которые предлагают радикальные меры протеста. На что Светлана Тихановская отказывается и говорит, что её такие вещи не устраивают, она выходит из комнаты. После этого происходит склейка, туда вставлен кусочек, в котором появляется начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз, которая разговаривает про обеспечение рациями мирных колонн протестующих. Там есть фраза, что нам нужно иметь связь, иначе первые ряды будут смяты ОМОНом. Речь идёт о демонстрации, что нужно беспокоиться о безопасности. Любые массовые мероприятия требуют мер по координации. Это два разных разговора, которые, может быть, состоялись близко по времени. Мы видим, что Светлана не участвует в разговоре о захвате. Это смонтированное видео, рассчитанное на попытку придать действиям Светланы какое-то противоречие законодательству».

Анна Красулина подчеркнула, что Светлана Тихановская и её команда выступали за мирный и ненасильственный протест. СК Белоруссии утверждает, что на опубликованном видео оппозиционеры, в том числе Светлана Тихановская, обсуждают массовые беспорядки. Один из участников разговора в видеозаписи говорит о захвате здания протестующими.