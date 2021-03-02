Сафронова обвиняют в "нормальной журналистской деятельности" - адвокат
20:00 02.03.2021 Источник: Интерфакс
Суть обвинений журналиста Ивана Сафронова составляет "нормальная журналистская деятельность", заявил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
"Ивана точно, совершенно точно - здесь уже нет никаких предположений - обвиняется в нормальной журналистской деятельности", - сказал Павлов журналистам во вторник.
По его словам, защита убедилась в этом, изучив представленные ей материалы дела.
Во вторник Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест Сафронова. По словам Павлова, решение суда уже обжаловано.
Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.
По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.
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